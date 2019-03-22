رئيس وزراء العراق: محاسبة المقصرين في حادثة غرق العبارة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيتم محاسبة المقصرين في حادثة غرق العبارة بمحافظة الموصل.



وقال عبد المهدي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس - إن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها"، مشددًا على ضرورة أن يتم التوصل إلى نتائج التحقيق عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتعرف على أسباب غرق العبارة.



يشار إلى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقًا، بحادثة غرق عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على ضحايا العبارة.

