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مصطفى بكري: التاريخ سيسجل انحياز السيسي للفقراء بأحرف من نور

الخميس 21/مارس/2019 - 11:50 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
عبد الخالق صلاح
قال النائب مصطفى بكري، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف الاستشكال على الحكم بمنح العلاوات لأصحاب المعاشات تاريخي وانتصار للقضاء المصري.

وأضاف "بكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن التاريخ سيسجل للرئيس السيسي بأحرف من نور انحياز الرئيس لفقراء والبسطاء، فالرئيس أعطى للجميع أمنا وسلامًا للجميع بأن هناك رئيس دولة يراجع القرارات وعندما يتوصل للقرار ويتأكد من عدم صحته يتم التراجع عنه فورًا.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسي رسالة لكل مسئول في البلاد.

كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حددت جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

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