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تعليم

الأزهر يعلن جدول امتحانات الدورة التدريبية الثانية لبرنامج التأهيل التربوي

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:00 ص
معلمين أثناء الاختبارات
معلمين أثناء الاختبارات
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الدورة التدريبية الثانية ( إجازة التأهيل التربوي) للعام 2018 / 2019، المقرر انعقادها في جميع المناطق الأزهرية بداية من يوم الخميس 4/4/2019، حتى يوم السبت 13/4/2019؛ وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمراكز الدراسة للمتدربين.

كما تُعقد امتحانات الشفوي لكل تخصص في اليوم نفسه، وفقًا لظروف كل مركز من مراكز التأهيل التربوي على مستوى الجمهورية.

وقال عصام القاضي، منسق عام برنامج التأهيل التربوي، إنه ورد إلى القطاع أسماء المحرومين من دخول امتحانات الدورة التدريبية الثانية، لعدم حضورهم بنسبة 75% من أيام التدريب؛ وينص البند الثالث من بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف، ويمثله قطاع المعاهد، والأكاديمية المهنية للمعلمين، بشأن برنامج التأهيل التربوي، على أنه "يُشترط للحصول على شهادة إجازة التأهيل التربوي حضور الدارس نسبة 75% على الأقل من إجمالي أيام الدراسة بالبرنامج".

وأضاف القاضي، إنه بلغ عدد من تم حرمانهم، بجميع المراكز البالغ عددها 13 مركزًا على مستوى الجمهورية، 73 متدربًا، موضحًا أنه على الدارسين مراجعة منسق التأهيل التربوي بالمنطقة؛ للوقوف على أسماء المحرومين بالمنطقة التابع لها الدارس.
جدول امتحانات الدورة التدريبية الثانية جدول امتحانات الدورة التدريبية الثانية

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