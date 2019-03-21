وزير التعليم لأولياء الأمور: لو بنحب مصر لازم نعلم أولادنا تعليم حقيقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إن هناك البعض من أولياء الامور يريد أن يصبح أبنائؤه نسخة منه وأقول لهم "ده خطأ" لأنهم عاشوا في زمن مختلف.



وأضاف وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، اليوم ، ان الصين وكوريا واليابان حققوا نهضة كبيرة في فترة زمنية قصيرة بسبب التعليم الجيد.



وأكد شوقي" لو بنحب مصر لازم نعلم أولادنا تعليم حقيقي".