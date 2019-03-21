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أخبار البلد

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة

الخميس 21/مارس/2019 - 11:39 م
جامع
جامع
صدى البلد
ينشر موقع "صدى البلد" مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 22 مارس 2019.

القـاهـرة
فجر4:29 ص
ظهر 12:2 م
عصر 3:30 م
مغرب 6:8 م
عشاء 7:25 م

الأسكندرية
فجر4:33 ص
ظهر 12:7 م
عصر 3:35 م
مغرب 6:13 م
عشاء 7:32 م

أسيــوط
فجر 4:33 ص
ظهر 12:2 م
عصر 3:30 م
مغرب 6:8 م
عشاء 7:23 م

سـوهاج
فجر 4:31 ص
ظهر 12:0 م
عصر 3:27 م
مغرب 6:6 م
عشاء 7:20 م

المنـيـا
فجر4:33 ص
ظهر 12:4 م
عصر 3:32 م
مغرب 6:9 م
عشاء 7:26 م

أســوان
فجر4:28 ص
ظهر11:55 ص
عصر 3:22 م
مغرب6:0 م
عشاء 7:14 م

الغردقـة
فجر4:22 ص
ظهر11:52 ص
عصر 3:19 م
مغرب 5:57 م
عشاء 7:12 م

العريـش
فجر4:18 ص
ظهر11:52 ص
عصر 3:20 م
مغرب 5:58 م
عشاء 7:16 م

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