ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد" مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 22 مارس 2019.
القـاهـرة
فجر4:29 ص
ظهر 12:2 م
عصر 3:30 م
مغرب 6:8 م
عشاء 7:25 م
الأسكندرية
فجر4:33 ص
ظهر 12:7 م
عصر 3:35 م
مغرب 6:13 م
عشاء 7:32 م
أسيــوط
فجر 4:33 ص
ظهر 12:2 م
عصر 3:30 م
مغرب 6:8 م
عشاء 7:23 م
سـوهاج
فجر 4:31 ص
ظهر 12:0 م
عصر 3:27 م
مغرب 6:6 م
عشاء 7:20 م
المنـيـا
فجر4:33 ص
ظهر 12:4 م
عصر 3:32 م
مغرب 6:9 م
عشاء 7:26 م
أســوان
فجر4:28 ص
ظهر11:55 ص
عصر 3:22 م
مغرب6:0 م
عشاء 7:14 م
الغردقـة
فجر4:22 ص
ظهر11:52 ص
عصر 3:19 م
مغرب 5:57 م
عشاء 7:12 م
العريـش
فجر4:18 ص
ظهر11:52 ص
عصر 3:20 م
مغرب 5:58 م
عشاء 7:16 م
القـاهـرة
فجر4:29 ص
ظهر 12:2 م
عصر 3:30 م
مغرب 6:8 م
عشاء 7:25 م
الأسكندرية
فجر4:33 ص
ظهر 12:7 م
عصر 3:35 م
مغرب 6:13 م
عشاء 7:32 م
أسيــوط
فجر 4:33 ص
ظهر 12:2 م
عصر 3:30 م
مغرب 6:8 م
عشاء 7:23 م
سـوهاج
فجر 4:31 ص
ظهر 12:0 م
عصر 3:27 م
مغرب 6:6 م
عشاء 7:20 م
المنـيـا
فجر4:33 ص
ظهر 12:4 م
عصر 3:32 م
مغرب 6:9 م
عشاء 7:26 م
أســوان
فجر4:28 ص
ظهر11:55 ص
عصر 3:22 م
مغرب6:0 م
عشاء 7:14 م
الغردقـة
فجر4:22 ص
ظهر11:52 ص
عصر 3:19 م
مغرب 5:57 م
عشاء 7:12 م
العريـش
فجر4:18 ص
ظهر11:52 ص
عصر 3:20 م
مغرب 5:58 م
عشاء 7:16 م