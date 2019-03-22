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أخبار البلد

المنظمة العربية للطيران تنظم ورشة حول الانبعاثات في أبريل

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
تعقد منظمة الطيران المدني، ورشة حول "خطة كورسيا"، يومي 7 و8 أبريل، في إطار بناء القدرات، وإبراز الأهداف، والقواعد والتوصيات الدولية وأدوات تنفيذ خطة التعويض عن انبعاثات الغازات خلال الرحلات الدولية.

كما ستمكن المشاركين من التعرف على الجداول الزمنية لتنفيذ الخطة وأدوات تكييف الإطارات التنظيمية الوطنية فيما يخص خطة "كورسيا"، وكذا التعرف على مجال الرصد والابلاغ والتحقق (MRV).

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