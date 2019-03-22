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فن

إدارة الإسكندرية للفيلم القصير تشكر خالد عبد الجليل لتوفير دار عرض

الجمعة 22/مارس/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
وجهت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الشكر للدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما على تعاونه ودعمه فى توفير دار عرض فريال بمحطة الرمل لإقامة فعاليات الدورة الخامسة.

ومن المنتظر أن يقام المهرجان بالكامل فى السينما العريقة بداية من حفل الافتتاح وحتى الختام مطلع شهر أبريل المقبل.

سينما فريال تم تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى الأميرة فريال كريمة الملك الفؤاد سنة 1938 ، وتقدم جميع الأفلام للجمهور مجانا.

المهرجان يعرض خلال دورته المقبلة 16 فيلما روائيا و10 تسجيلى بخلاف 8 أفلام لمسابقة الطلبة ومن المنتظر إعلان لجنتى تحكيم المهرجان خلال أيام.

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