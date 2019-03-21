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أرنولد شوارزينجر يفتح النار على ترامب.. تصريحاته مخجلة تمثل عارًا لأمريكا

الخميس 21/مارس/2019 - 11:49 م
أرنولد يفتح النار
أرنولد يفتح النار على ترامب
محمد علي
خرج الممثل الأمريكي الهوليوودي المعروف عالميًا أرنولد شوارزينجر عن صمته ليهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، متهمًا إياها وواصفًا له بكلمات قوية، تظهر حجم الاستياء لدى شوارزينجر من تصريحات ترامب عبر الإعلام أو من خلال منصته المفضلة لإطلاق التصريحات النارية تويتر، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وانتقد شوارزينجر ماكتبه ترامب على تويتر ضد السيناتور الراحل جون ماكين والذي سبق وإن أوصى لابنته قبل موته بألا يحضر ترامب جنازته.

ووصف أرنولد شوارزينجر، حاكم ولاية كاليفورنيا السابق تغريدات ترامب وتصريحاته ضد ماكين بأنها "مشينة" و "مدمرة".

وقال الممثل والسياسي الأمريكي: "لقد كان مجرد شخص لا يصدق (جون ماكين)" ، وأوضح شوارزنيجر ،"لذا فإن الهجوم عليه غير مقبول على الإطلاق إذا كان حيًا أو ميتًا. أعتقد فقط أنه من العار أن يصل الرئيس ترامب إلى هذا المستوى. سنكون محظوظين إذا اتبع الجميع في واشنطن مثال ماكين ، لأنه مثال الشجاعة".

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