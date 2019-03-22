حالة الطقس اليوم الجمعة 22/3/2019 في مصر والدول العربية



الصغرى العظمى



القاهرة 15 25

شبين الكوم 14 24

طنطا 14 25

دمنهور 13 21

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 10 20

السلوم 10 20

سيوة 10 25

بورسعيد 16 21

دمياط 15 21

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 15 25

السويس 13 25

العريش 14 21

رفح 12 20

رأس سدر 14 24

نخل 11 23

نويبع 18 25

طابا 12 23

كاترين 06 20

الطور 15 24

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 12 25

بنى سويف 13 28

المنيا 13 28

أسيوط 12 29

سوهاج 12 30

قنا 13 31

الأقصر 16 32

أسوان 17 32

أبوسمبل 16 32

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 18 29

أبو رماد 17 28

رأس حدربة 19 28

حلايب 20 27



أما عن درجات الحرارة المتوقعة، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:



الصغرى العظمى



مكة المكرمة 22 35

المدينة 19 33

الرياض 15 29

المنامة 20 25

أبوظبى 22 30

الدوحة 20 27

الكويت 15 25

دمشق 07 21

بيروت 14 21

عمان 08 20

القدس 06 18

غزة 13 20

بغداد 10 24

مسقط 23 27

صنعاء 11 27

الخرطوم 24 40

طرابلس 11 17

تونس 10 17

الجزائر 08 14

الرباط 10 22

نواكشوط 16 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.