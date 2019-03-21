6 معلومات عن وحيد القرن النادر زيزي بعد نفوقها بحديقة حيوان الجيزة .. فيديو

شهدت حديقة حيوان الجيزة، اليوم، الخميس نفوق آخر أنثى من نوع الخرتيت الأبيض في الشرق الأوسط وأفريقيا نتيجة لكبر سنها، حيث كانت تسمى "زيزي"، ويرصد صدى البلد أبرز 6 معلومات عن الخرتيت النافق:
- فصيلة نادرة من الخرتيت.
- وصلت حديقة حيوان الجيزة منذ عام 1983 من دولة التشيك.
- نفقت عن عمر 53 عاما.
- تمكث بحديقة حيوان الجيزة منذ ما يزيد عن 30 عاما.
- فصيلتها في طريقها للانقراض بعد نفوق آخر ذكر منها في جنوب أفريقيا مارس 2018.
- سيتم تحنيط جثة الحيوان وعرضه في المتحف الحيواني بحديقة الجيزة.
- فصيلة نادرة من الخرتيت.
- وصلت حديقة حيوان الجيزة منذ عام 1983 من دولة التشيك.
- نفقت عن عمر 53 عاما.
- تمكث بحديقة حيوان الجيزة منذ ما يزيد عن 30 عاما.
- فصيلتها في طريقها للانقراض بعد نفوق آخر ذكر منها في جنوب أفريقيا مارس 2018.
- سيتم تحنيط جثة الحيوان وعرضه في المتحف الحيواني بحديقة الجيزة.