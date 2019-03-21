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أخبار البلد

6 معلومات عن وحيد القرن النادر زيزي بعد نفوقها بحديقة حيوان الجيزة .. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 11:48 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
شهدت حديقة حيوان الجيزة، اليوم، الخميس نفوق آخر أنثى من نوع الخرتيت الأبيض في الشرق الأوسط وأفريقيا نتيجة لكبر سنها، حيث كانت تسمى "زيزي"، ويرصد صدى البلد أبرز 6 معلومات عن الخرتيت النافق:

- فصيلة نادرة من الخرتيت.

- وصلت حديقة حيوان الجيزة منذ عام 1983 من دولة التشيك.

- نفقت عن عمر 53 عاما.

- تمكث بحديقة حيوان الجيزة منذ ما يزيد عن 30 عاما.

- فصيلتها في طريقها للانقراض بعد نفوق آخر ذكر منها في جنوب أفريقيا مارس 2018.

- سيتم تحنيط جثة الحيوان وعرضه في المتحف الحيواني بحديقة الجيزة.

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