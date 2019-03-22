أهالي الأميرية يشكون من تعديات المحلات التجارية

بعث القارئ " علاء محمد " أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من التعديات على منطقة الاميرية التابعة لحى الزيتون بمحافظة القاهرة .



وٱوضح " علاء" ان منطقة الٱميرية تعاني من تعديات اصحاب المحلات التجارية والمقاهى على مساحة الشوارع ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يفسد المظهر الحضارى للحى ، مشيرا إلى انه تم ابلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



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