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بين الناس

أهالي الأميرية يشكون من تعديات المحلات التجارية

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:30 ص
تعديات الشوارع
تعديات الشوارع
كريم ناصر
بعث القارئ " علاء محمد " أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من التعديات على منطقة الاميرية التابعة لحى الزيتون بمحافظة القاهرة .  

وٱوضح " علاء" ان منطقة الٱميرية تعاني من تعديات اصحاب المحلات التجارية والمقاهى على مساحة الشوارع ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يفسد المظهر الحضارى للحى ، مشيرا إلى انه تم ابلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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