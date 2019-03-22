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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22/3/2019 بمحافظات مصر

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:02 ص
درجات الحرارة على
درجات الحرارة على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25
شبين الكوم 14 24
طنطا 14 25
دمنهور 13 21
الإسكندرية 14 21
بلطيم 14 21
مطروح 10 20
السلوم 10 20
سيوة 10 25
بورسعيد 16 21
دمياط 15 21
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 15 25
السويس 13 25
العريش 14 21
رفح 12 20
رأس سدر 14 24
نخل 11 23
نويبع 18 25
طابا 12 23
كاترين 06 20
الطور 15 24
شرم الشيخ 20 26
الغردقة 16 28
مرسى علم 16 27
الفيوم 12 25
بنى سويف 13 28
المنيا 13 28
أسيوط 12 29
سوهاج 12 30
قنا 13 31
الأقصر 16 32
أسوان 17 32
أبوسمبل 16 32
الوادى الجديد 17 32
شلاتين 18 29
أبو رماد 17 28
رأس حدربة 19 28
حلايب 20 27

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