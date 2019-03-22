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ثقافة

العناني من باريس: 40 بعثة فرنسية تعمل في مصر.. وانتظروا 3 اكتشافات أثرية جديدة الأيام القادمة

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:41 ص
وزير الآثار في افتتاح
وزير الآثار في افتتاح المعرض
علاء المنياوي
أشاد د خالد العناني وزير الآثار بالتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات السياسية و الاثرية و غيرها، الا ان المجال الأثري يحتل المكانة الأعمق في قلوب الفرنسيين.

وتابع:حظت الحضارة المصرية القديمة باهتمام الفرنسيين خلال القرنين الماضيين منذ قيام عالم الاثار الفرنسي جون فرنسوا شامبليون بفك رموزها.

جاء ذلك في كلمته منذ قليل،في الافتتاح الرسمي لمعرض آثار"توت عنخ آمون... كنوز الفرعون"بالعاصمة الفرنسية باريس،بحضور وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستيير، والسفير ايهاب بدوي سفير مصر في باريس و مندوبها الدائم باليونيسكو .

و أضاف وزير الاثار ان فرنسا مازالت مستمرة في دورها الداعم للاثار المصرية، حيث يعمل بمصر حوالي ٤٠ بعثة اثرية فرنسية في مجال الحفائر و الترميم ثم ياتي عام مصر فرنسا،حيث يتم تنظيم العديد من التفاعلات الثقافية و الاثرية بالبلدين و منها معرض الفرعون الصغير و الذي جاء ضيفا علي بلد النور عام 1967.

ودعا د. العناني جميع الحاضرين لزيارة مصر وحضور احتفالها بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد حوالي ٦ أسابيع من الان بالاضافة الي ترقب الإعلان عن ٣ اكتشافات اثرية جديدة خلال الأيام القادمية.

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