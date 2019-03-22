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أخبار العالم

مسئول روسي: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان دليل عدم الرضا بالتسوية في سوريا

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:06 ص
الجولان المحتلة
الجولان المحتلة
أ ش أ
صرح نائب رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان دليل على عدم رضا واشنطن عن بدء التسوية السلمية في سوريا.

وقال جباروف ، في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس، " إن الأمريكيين لا يريدون السلام في هذه المنطقة ، وهم بحاجة إلى الحرب ويهتمون بمبيعات أسلحتهم".

وأعرب عن أسفه لتصريحات ترامب، وقال "إنها قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الهش في العالم العربي ، وستبدأ هناك استفزازات ضد إسرائيل وقد تندلع هناك اشتباكات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه "حان الوقت" لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان السورية المحتلة.

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