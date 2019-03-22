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أخبار البلد

التنمية المحلية: المحافظات أنهت مسابقة أفضل قرية ومدينة وحي عدا أسيوط

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:41 ص
التنمية المحلية
التنمية المحلية
ايمان البكش
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن الوزارة تتابع إجراءات تنفيذ ومراحل عمل مسابقة اجمل مدينة وقرية وحى وعاصمة، التي أعلنت عنها الوزارة في شهر نوفمبر الماضى ،حيث انتهت لجان العمل التي شكلتها المحافظات لاختيار الأفضل بمحافظاتهم للمسابقة وفقا للمعايير التي حددتها الوزارة وتم ارسال الاختبارات الى الوزارة باستثناء محافظة أسيوط لم ترسل اختياراتها إلى الآن.

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتقييم الاختيارات التى حصلت عليها ومدى توافقها مع معايير المسابقة.

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