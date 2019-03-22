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أخبار البلد

جيهان جادو: حضارة مصر في أرقى صالات العرض بمدينة النور بباريس.. صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:01 ص
معرض توت عنخ امون
معرض توت عنخ امون بباريس
سعيد العربي
قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي فرساي بفرنسا، إن باريس شهدت حدث ثقافي هو الأهم من نوعه تم حيث تم افتتاح اليوم معرض كنز الفرعون توت عنخ آمون في عاصمة النور باريس وفي أرقى صالات العرض في غرب العاصمة باريس.

وأضافت أن المعرض الذي تم الترويج له منذ فتره هنا بباريس لنجد اعلانات المعرض علي اللوحات الكبرى في محطات المترو والقطار وأيضا بالتلفزيون الفرنسي بكل قنواته وأيضا المعرض في الصحافة الفرنسية التي تابعت عن كثب هذا الحدث الهام الذي إن دل إنما يدل على استكمال الدور المشرف لمصر عالميا .

وتابعت، تلك الحضاره الفرعونيه العظيمه التي يولع بها الفرنسيين والحقيقيه ان المعرض له أكثر من دلاله عظيمه تتمثل في الرواج السياحي لمصر وأيضا الشراكة الثقافية بين مصر وفرنسا في ضوء العام الثقافي المشترك بين البلدين. بالاضافه الي انه يعتبر نقله حضارية كبري لمصر حتي يشاهد العالم أجمع بمختلف جنسياته عظمة مصر .

وقالت إن المعرض يضم أكثر من 150 قطعة أثرية أصلية، وكان الإقبال علي المعرض أكثر من رائع وقد تم حجز 150 الف تذكرة حتى الان، ومن المنتظر أن يحقق اعلي نسبة إقبال للمعارض بفرنسا مضيفة، استطيع القول وانا اعمل بأكبر مزار سياحي وهو قصر فرساي لم أرى حتى الآن إقبالا منقطع النظير على معرض مثل هذا المعرض الفرعوني الضخم .المعرض سوف يفتح أبوابه يوم السبت أمام الزوار ويمتد حتي ١٥ سبتمبر واتوقع مد فتره المعرض لأكثر من ذلك نظرا للاقبال الكبير عليه . كنز الفرعون هذا المعرض التاريخي الذي اعطي انعكاسا حضاريا للعالم وسيشهد العالم هذا المعرض ويعلمون مدي عظمة مصر وحضارتها العريقة.
جيهان جادو: حضارة مصر في أرقى صالات العرض بمدينة النور بباريس.. صور
جيهان جادو: حضارة مصر في أرقى صالات العرض بمدينة النور بباريس.. صور
جيهان جادو: حضارة مصر في أرقى صالات العرض بمدينة النور بباريس.. صور
جيهان جادو: حضارة مصر في أرقى صالات العرض بمدينة النور بباريس.. صور

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