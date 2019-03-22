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برلمان

حزب المحافظين يكرم 12 أما مثالية و9 أطفال

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:50 ص
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصي
كرم حزب المحافظين، خلال احتفاليته بعيد الأم، ١٢ أم مثالية، من العاملات ومن أمانات الحزب بالمحافظات، كما تم تكريم ٩ أطفال كورال من مدرسة أسماء بنت أبي بكر .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، ونجوى إبراهيم نائب رئيس الحزب لشؤون المرأة، ومصطفى بكير، نائب رئيس الحزب لشؤون الشباب، وداليا فكري، رئيس لجنة المرأة المركزية بالحزب، وشعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، وخالد خطاب أمين الحزب بالجيزة.

ووجه قيادات الحزب التهنئة للمرأة المصرية، بمناسبة عيد الأم، وقال المهندس، عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، إن الحزب يوجهه كل الشكر والتقدير لكل أم مصرية، ساهمت في خروج جيل واعي وصاعد، واستطاعت تحمل ظروف الحياة وتصدت لها.

وألقت نجوى إبراهيم، نائب رئيس الحزب لشؤون المرأة، الضوء على دور المرأة المصرية، قائلة إن احتفالية الحزب لإظهار دور المرأة المصرية، وما تقوم به من تحملها لظروف اجتماعية، واحتضانها للأطفال والإصرار على استكمال تعليمهم وتربيتهم.

وأثنى علاء حجاج، أمين الحزب بالدقهلية، على الأم المصرية ووصفها بأنها هي سر تقدم الشعوب ورقيها، فيما أضاف خالد خطاب، أمين الحزب بالجيزة، أن الحزب سعي لتكريم الأم المصرية، واختيار عناصر نسائية ناجحة من خلال عوامل تم وضعها بالحزب، مشيرا إلى أن ذلك هو اقل تقدير واجب نحو عطاء الام.

ووجه مصطفى بكير، نائب رئيس الحزب لشؤون الشباب، التهنئه لكل ام مصرية بمناسبة عيد الأم، موضحا ان عيد الأم هو ليس يوما واحدا نحو عطاءها الفياض والمستمر نحو أبنائهن.

ووجهت داليا فكري، رئيس لجنة المرأة المركزية بالحزب، الشكر باسم لجنة المرأة لكل ام مصرية، قائله، إن احتفالية الام ايمانا بدور الحزب المجتمعي، مضيفة " كنا نتمنى تكريم أمهات اكثر من ذلك".

وأضافت تم اختيار نماذج معطاءة، وأمهات بديلة " قاموا برعاية وتربية أطفال"، ومنهم الأمهات الأرامل.

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