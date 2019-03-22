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اقتصاد

رسلان: الصيانة الدورية لمحطات المياه وإجراءات السلامة على رأس أولوياتنا

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:59 ص
ممدوح رسلان
ممدوح رسلان
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الحى، على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لمحطات ومواقع مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.

وأشار فى تصريحات له، إلى أهمية الارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية فى النهوض بالقطاع، وتكثيف الدورات التدريبية فى التخصصات الفنية و القانونية والتعاقدية، وإدراجها ضمن ميزانيات الشركات التابعة.

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