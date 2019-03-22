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أسامة كمال في عيد الأم: أمي كانت فلاحة قوية الشخصية.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:13 ص
اسامة كمال
اسامة كمال
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي أسامة كمال أن والدته كانت قوية الشخصية؛ وتنحدر من أصول "فلاحي" وكانت تستمد قوتها من جذورها الريفية، ومع ذلك كانت تؤكد دائمًا أن أمها كانت أقوى منها.

وأوضح كمال خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، أن والدته تطوعت "كممرضة" في الحرب العالمية الثانية، وتفاعلت مع المصابين هنا في مصر، ولما أن انتهت الحرب تطوعت في مصحة الصدر.

وقال إن الراحل الدكتور مصطفى محمود كان من بين المرضى الذين يتوافدون عليها.

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