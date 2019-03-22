زكريا ناصف: عامر عامر من أفضل حراس المرمى بالدوري وحظه سيئ.. فيديو

قال الكابتن زكريا ناصف، إن سوء حظ حارس مرمى الإنتاج الحربي، عامر عامر، منعه من المشاركة مع المنتخب الوطني بعد اختياره في القائمة، بسبب إصابته في الركبة.



وأضاف «ناصف» خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «عامر أحد أفضل حراس المرمى في المنتخب السنة دي، وكلنا طالبنا بضمه للمنتخب، لكن للأسف إصابته تمنعه من المشاركة».



وأوضح ناصف أن حارس مرمى الإنتاج الحربي سيتغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة شهور، لإجراء عملية جراحية في الرباط الداخلي للركبة.