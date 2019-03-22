ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

زكريا ناصف: عامر عامر من أفضل حراس المرمى بالدوري وحظه سيئ.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:21 ص
زكريا ناصف
زكريا ناصف
عمرو ابوبكر
قال الكابتن زكريا ناصف، إن سوء حظ حارس مرمى الإنتاج الحربي، عامر عامر، منعه من المشاركة مع المنتخب الوطني بعد اختياره في القائمة، بسبب إصابته في الركبة.

وأضاف «ناصف» خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «عامر أحد أفضل حراس المرمى في المنتخب السنة دي، وكلنا طالبنا بضمه للمنتخب، لكن للأسف إصابته تمنعه من المشاركة».

وأوضح ناصف أن حارس مرمى الإنتاج الحربي سيتغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة شهور، لإجراء عملية جراحية في الرباط الداخلي للركبة.

ترشيحاتنا

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم.. تعاقدنا على 11 ألف شاشة للفصول الدراسية.. ومستوى الطلاب في مصر أضعف من نظرائهم في إندونيسيا واليابان.. محظوظون بوجود القيادة السياسية الحالية.. فيديو

المطربة بوسي تنهار من البكاء بسبب أغنية ست الحبايب

محمد فؤاد يتوقف عن الغناء.. ويبكي بسبب والدته.. فيديو

ننشر تعليمات السلطات السعودية خلال أداء مناسك العمرة

نساء نيوزيلندا يرتدين الحجاب تضامنا مع المسلمات بعد الحادث الإرهابي

أرنولد شوارزينجر يفتح النار على ترامب.. تصريحاته مخجلة تمثل عارًا لأمريكا

جمال العدل: لا أحب أن تتصرف زوجتى مثل دينا الشربينى لأني فلاح..فيديو

الأهلي يعتمد خطة الطاحونة لتقزيم الدور الهجومي لطرفي الزمالك في القمة

مشهد مرعب لحظة غرق عبارة العراق ومصرع 91 شخصا

الإمام الشعراوي يفسر قوله تعالى "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ".. فيديو

خناقة على الهواء بين محامي شيرين عبد الوهاب وسمير صبري.. فيديو

حازم إمام: لم أتقبل توجيهات أمي بغسيل يدي ووجهي وأسناني عندما كنت صغيرا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

زكريا ناصف: عامر عامر من أفضل حراس المرمى بالدوري وحظه سيئ.. فيديو
رئيس نادي دمنهور: فوجئت بالمراهنة على مباراة الفريق أمام طنطا على موقع متخصص.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو
نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو
فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟