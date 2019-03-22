نجم الإسماعيلي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي.. فيديو

كشف محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن توقيعه للنادى الأهلى .



وقال متولى فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير: "يوجد عقد بيني وبين النادي الإسماعيلي ولن أستطيع التحرك بدون إذنهم وقبل أي شئ باحترام جمهور النادي ومازلت لاعبا في الفريق ولن أبخل بنقطة عرق".



يذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة التعاقدات قطعت شوطًا كبيرًا في حسم صفقة محمود متولي، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.