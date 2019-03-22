نهال عنبر: خاصمت ابني لمدة شهرين متواصلين.. فيديو

قالت الفنانة نهال عنبر، إن شخصية الأم فى مسلسل "يتربى فى عزو" أقرب إلى شخصيتها الحقيقية، فيما قال عن أحفادها "ياسين ويوسف" "حياتى".



وأوضحت عنبر، خلال حوارها مع الإعلامية شيرين حمدى، ببرنامج "ON set" المذاع عبر قناة ON E، أن أسوأ ما فى التربية، أن يقول الأب أو الأم شيئا ولا ينفذانه، فيجب على الوالدين أن ينفذا ما يقولانه لأطفالهما مثلما قال تماما.



وأكدت أن أكبر مدة خاصمت فيها ابنها حسام، كان شهرين، وكانت حزينة جدا خلال هذه الفترة.