أسامة كمال يتحدث عن والدته في عيد الأم.. فيديو

تحدث الإعلامي أسامة كمال، عن نشأة والدته وتفاصيل علاقته بها، وكيف كانت تتعامل معه ومع أخواته؛ موضحا أن والدته مواليد قرية "نيفيا" التابعة لمدينة طنطا محافظة الغربية.



وقال "كمال"، في لقائه ببرنامج "معكم"، تقديم منى الشاذلي، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن والدته كانت سيدة قوية وكانت منبهرة بقوة والدتها في الجسارة والقوة وتحمل المسئولية؛ بالرغم من أنها أيضا كانت شخصية قوية وذكية.



وأضاف:"امي كانت مستغربة ازاي جدتي بتشيل الحالة السخنة بايديها وهي مش قادرة تعمل زيها، أمي ذكي وقوية ووالدي من الصعيد، وليا أخ أكبر مني بـ7 سنوات متوفي، وأخر أكبر مني بـ6 سنوات".