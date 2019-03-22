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رياضة

حافظ: عدم انتظام مباريات دوري القسم الثاني أثر بشكل كبير على اللاعبين.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:07 ص
زكريا ناصف وفريد
زكريا ناصف وفريد حافظ
عمرو ابوبكر
قال فريد حافظ، مدير النشاط الرياضي بنادي بورتو، إن عدم انتظام مباريات دوري القسم الثاني أثر بشكل كبير على اللاعبين، داعيًا اتحاد كرة القدم إلى رفع عدد الفرق المشاركة في الدوري إلى 14 وليس تخفيضها لـ 12 فريق.

وأضاف «حافظ» خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «الكابتن شوبير دعا لاجتماع الجمعية العمومية، عشان يتناقش مع أندية القسم الثاني والثالث، لكنه أصيب بتعب أثناء الاجتماع واتنقل للمستشفى».

وأوضح مدير النشاط الرياضي بنادي بورتو، أن الاجتماع جاء لمناقشة أسباب طول مدة موسم الدوري، متابعًا: «نلعب 3 أسابيع، وننتظر 15 يوم، مكنش في انتظام في المسابقة ومش عارفين نلعب، بسبب فترات التوقف، اللاعيبة جالسين في البيوت»، متابعًا: «نرفض تقليص دوري القسم الثاني لـ 12 فرقة، لأن كده الموسم هيخلص في شهر 2، واللاعبين مش هتعمل حاجة لحد شهر 9 بداية الدوري المقبل».

وأشار حافظ إلى ضرورة رفع عدد الأندية المشاركة في الدوري لـ 14 فريقًا، متابعًا: «عايز أحس بعطاء اللاعب طالما بدفعله فلوس، عشان يلعب مش يجلس في البيت»، لافتًا إلى أن اجتماع الكرة لم يرد عليهم بشأن عقد اجتماع غدًا لمناقشة مشكلات دوري القسم الثاني.

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