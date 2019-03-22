اليوم.. وزير الأوقاف يشارك أهل جنوب سيناء بذكرى استرداد طابا ورفع العلم

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهل مدينة طابا احتفالهم بذكرى استرداد طابا ورفع العلم، ويلتقي مع المحافظ اللواء خالد فودة بقبائل البدو في جنوب سيناء بمدينة طابا في سهرة بدوية مفتوحة.



كما وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة طابا وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية على الهواء مباشرة .



وتفتتح الأوقاف بهذه المناسبة خمسة مساجد بجنوب سيناء ، هي : مسجد ثبيت بقرية وادي فيران بمدينة سانت كاترين ، ومسجد أبو رزق قربة أبو صويرة بمدينة رأس سدر ، ومسجد المدينة بمدينة دهب ، ومسجد السلام بمدينة نويبع ، ومسجد أبو هريش بوادي فيران بمدينة سانت كاترين ، كما تم فتح مكتب تحفيظ قرآن كريم ومكتبة بمسجد السلام بمدينة نويبع.



كما سيتم خلال اللقاء توزيع بعض البطاطين التي وفرتها وزارة الأوقاف المصرية على الأسر الأولى بالرعاية من أهالي مدينة طابا ، ويشمل اللقاء زيارة قلعة صلاح الدين بطابا.