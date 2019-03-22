تعرف على خدمة البطاقات اللاتلامسية من التجاري وفا بنك.. خدمات

في إطار الشمول المالي ودعم الابتكار في مجال تسهيل المدفوعات الإلكترونية، أطلق التجاري وفا بنك إيجيبت خدمة البطاقات اللاتلامسية.



وتستهدف الخدمة سرعة وتسهيل الدفع بالبطاقة خلال عمليات الشراء باستخدام بطاقات فيزا للخصم المباشر والائتمان ،حيث إنه في الوقت الحالي لإتمام معاملة بالبطاقة مع التاجر، يقوم حامل البطاقة بتقديم البطاقة للتاجر ثم يقوم التاجر بإدخال البطاقة في نقطة البيع الإلكترونية حيث يقوم بإدخال مبلغ العملية ويطلب من العميل إدخال الرقم السري على جهاز نقطة البيع.



وحيث إن تلك الخطوات تستهلك وقتًا كبيرًا وتؤدي إلى إحجام حاملى البطاقات والتجار من استخدام البطاقات خصوصًا في المعاملات ذات القيمة الصغيرة ، فمع استخدام تقنية البطاقة اللاتلامسية سيقوم التاجر بإدخال المبلغ ويطلب من حامل البطاقة التلويح بالبطاقة عن قرب أمام جهاز نقطة البيع وبذلك فقط تتم العملية مما يختصر الخطوات المستخدمة ويقلل من الوقت المستغرق لإجراء المعاملة خصوصًا في المحلات المزدحمة. هذا بالإضافة إلى تشجيع إستخدام البطاقات حتى في المعاملات الصغيرة لسهولة القيام بها وحل مشكلة توافر الفئات النقدية الصغيرة والفكة.



وعلى الرغم من سهولة المعاملات اللاتلامسية إلا إنها تعتبر اّمنة لإستخدامها نظام تشفير مُتقدم حيث أنه لإستخدام تلك الخدمة لابد أن تُدعم كلا من البطاقة وجهاز نقطة البيع التقنية اللاتلامسية لإتمام المعاملة وذلك في معاملات الشراء المحلية والدولية على حد سواء.



