استشاري أمراض نساء يوضح توقيت التوقف عن الإنجاب في حالة وجود متلازمة الداون

من المعروف أن متلازمة داون هي أحد الاضطرابات الجينية، التي تحدث عندما يؤدي انقسام الخلايا غير الطبيعي إلى مادة جينية زائدة من الصبغي 21، وهذا الاضطراب الجيني، تتنوع حدته، ويحدِث إعاقة ذهنية وتأخرا في النمو لدى المولود المصاب يستمران مدى الحياة، ويسبب لدى بعض المصابين مشاكل صحية.



وأكد محمد عثمان استشاري أمراض النساء أن هناك تخوف كبير بين السيدات اللاتي انجبت طفل بمتلازمة داون عن انجابها طفل أخر بنفس المتلازمة.



ويقول عادة ما تكون المرأة التي أنجبت طفلًا مصابًا بمتلازمة داون عرضة لاحتمالية إنجاب طفل آخر مصاب بالمتلازمة بنسبة 1 من 100.



وأكد تزيد فرص إنجاب المرأة لطفل مصاب بمتلازمة داون مع تقدم العمر فمع بلوغ سن الـ 35 عامًا، تصبح خطورة حمل المرأة بطفل مصاب بمتلازمة داون ، ومن سن الـ 40، تصبح الخطورة نحو 1 من 100 اما عند حلول الـ 45، تصبح الخطورة بنسبة اكبر تقريبًا، حيث أن معظم الأطفال من المصابين بمتلازمة داون يولدون لنساء دون سن الـ 35 وهذا لأن النساء الأصغر سنًا يكون لديهن أطفال أكثر.