نائب الرئيس السوداني: السلام هو القضية الأساسية للدولة ولا يوجد سبب لجعل أهلنا وقودا للنار

قال نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر "إن السلام هو القضية الأساسية للدولة، ولا يوجد سبب لدينا لجعل أهلنا وقودًا للنار، وبلدنا ميدانًا للحرب" ، داعيًا الحركة الشعبية الى السلام.



وأضاف كبر - في كلمة خلال لقاء جماهيري بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس الخميس - "زمن الحرب انتهى ونريد السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بلا سماسرة ونتبايع لوحدنا" .



ودعا كبر الى وحدة الصف الداخلي والبعد عن الفتن والتقاطعات والتفتت والإقصاء والحجر والأشياء التي لا تخدم القضية، واعدًا بالوقوف مع المشروعات الخدمية المطروحة وتجد التقدير والإعانة، خاصة طريق الدلنج - الفرشاية بطول 13 كيلومترا، والجسور على خور أبو حبل.