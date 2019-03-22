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نائب الرئيس السوداني: السلام هو القضية الأساسية للدولة ولا يوجد سبب لجعل أهلنا وقودا للنار

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:04 ص
نائب الرئيس السوداني
نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر
أ ش أ
قال نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر "إن السلام هو القضية الأساسية للدولة، ولا يوجد سبب لدينا لجعل أهلنا وقودًا للنار، وبلدنا ميدانًا للحرب" ، داعيًا الحركة الشعبية الى السلام.

وأضاف كبر - في كلمة خلال لقاء جماهيري بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس الخميس - "زمن الحرب انتهى ونريد السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بلا سماسرة ونتبايع لوحدنا" .

ودعا كبر الى وحدة الصف الداخلي والبعد عن الفتن والتقاطعات والتفتت والإقصاء والحجر والأشياء التي لا تخدم القضية، واعدًا بالوقوف مع المشروعات الخدمية المطروحة وتجد التقدير والإعانة، خاصة طريق الدلنج - الفرشاية بطول 13 كيلومترا، والجسور على خور أبو حبل.

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