ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:01 ص
نهاد حجاج
نهاد حجاج
عمرو ابوبكر
قال نهاد حجاج، المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي، إن القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة، وهي أمور تفتح ملف عدم النزاهة في المسابقات.

وأضاف حجاج، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدستور في مادته الأولى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي فالقوانين لابد أن تعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية لمراقبة مخالفتها للدستور من عدمه حتى لا تتعرض للطعن في المستقبل.

وتابع نهاد حجاج، المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي، أن القانون الخاص بالمراهنات صدر في عام 1980 برقم 111 وتم تعديله في عام 2006 وتم تعديل زيادة الضريبة المستحقة من 30% إلى 60% وينص على أن المبالغ التي تستحق الضريبة على مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام غيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها وبذلك ترك الأمر مفتوحا في ذلك المجال.

وأشار نهاد حجاج إلى أن المادة 3 فقرة 14 من اتحاد المصري لكرة المصري تنص على منع اتحاد الكرة كل الطرق والممارسات التي تعرض للخطر نزاهة وسلامة المباريات والمسابقات وهي من ضمن التزاماته الواجب تنفيذها، قائلا :«اتحاد الكرة نسي اختصاصاته».

ترشيحاتنا

لن تصدق.. كوب عصير برتقال يوميًا يقيك من هذا المرض

أرنولد شوارزينجر يفتح النار على ترامب.. تصريحاته مخجلة تمثل عارًا لأمريكا

خناقة على الهواء بين محامي شيرين عبد الوهاب وسمير صبري.. فيديو

إيقاف تصاريح سير التوك توك.. ودراسة فتح تراخيص الأجرة لسيارات ڨان 7 ركاب

اعتقال أخطر ملكة جمال في العالم.. إرهابية نازية موالية لـ هتلر

9 قرارات نارية لـ مجلس إدارة النادي الأهلي.. تعرف عليها

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 21-3-2019

رفع آذان الجمعة والخطبة بحضور رئيس وزراء نيوزيلندا.. بث مباشر

متحدث البرلمان: قرار الرئيس بسحب استشكال الحكومة على حكم علاوات المعاشات تاريخي

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 21-3-2019

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم.. تعاقدنا على 11 ألف شاشة للفصول الدراسية.. ومستوى الطلاب في مصر أضعف من نظرائهم في إندونيسيا واليابان.. محظوظون بوجود القيادة السياسية الحالية.. فيديو

افتتاح النصب التذكاري للشهيد منسي بمنيا القمح.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو
نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو
فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي
برلماني: سأتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب حول المراهنات الممنوعة قانونا.. فيديو
حافظ: عدم انتظام مباريات دوري القسم الثاني أثر بشكل كبير على اللاعبين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟