نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو

قال نهاد حجاج، المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي، إن القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة، وهي أمور تفتح ملف عدم النزاهة في المسابقات.



وأضاف حجاج، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدستور في مادته الأولى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي فالقوانين لابد أن تعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية لمراقبة مخالفتها للدستور من عدمه حتى لا تتعرض للطعن في المستقبل.



وتابع نهاد حجاج، المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي، أن القانون الخاص بالمراهنات صدر في عام 1980 برقم 111 وتم تعديله في عام 2006 وتم تعديل زيادة الضريبة المستحقة من 30% إلى 60% وينص على أن المبالغ التي تستحق الضريبة على مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام غيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها وبذلك ترك الأمر مفتوحا في ذلك المجال.



وأشار نهاد حجاج إلى أن المادة 3 فقرة 14 من اتحاد المصري لكرة المصري تنص على منع اتحاد الكرة كل الطرق والممارسات التي تعرض للخطر نزاهة وسلامة المباريات والمسابقات وهي من ضمن التزاماته الواجب تنفيذها، قائلا :«اتحاد الكرة نسي اختصاصاته».



