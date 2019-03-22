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ديني

الإمام الأكبر يقرر إدراج إصدارين لمجلة نور للطفل لمناهج المعاهد الأزهرية

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:00 ص
الإمام الأكبر الدكتور
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
محمد شحتة
كشفت الدكتورة نهي عباس، رئيس تحرير مجلة نور للطفل، التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المجلة أصدرت كتابا يحمل عنوان "طاقة نور" ويحتوى على تفنيد للفكر المتطرف بشكل القصص المصورة "الكوميكس".

وقال عباس، في تصريح لها، إن هناك كتابا آخر عن الشهداء يحمل اسم "أسود الوطن" ويقدم قصص الشهداء مثل الشهيد ساطع النعماني، والشهيد المنسي، وقصة من سيناء، وقرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن يتم إدراج الكتابين بمناهج المعاهد الأزهرية للمرحلة الابتدائية.

كما تم إصدار أول كتيب لمرحلة رياض الأطفال حتى خمس سنوات منوهة أنه لا يوجد أى إصدار لمرحلة رياض الأطفال بصورة مصورة في مصر.

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