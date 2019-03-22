الإمام الأكبر يقرر إدراج إصدارين لمجلة نور للطفل لمناهج المعاهد الأزهرية

كشفت الدكتورة نهي عباس، رئيس تحرير مجلة نور للطفل، التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المجلة أصدرت كتابا يحمل عنوان "طاقة نور" ويحتوى على تفنيد للفكر المتطرف بشكل القصص المصورة "الكوميكس".





وقال عباس، في تصريح لها، إن هناك كتابا آخر عن الشهداء يحمل اسم "أسود الوطن" ويقدم قصص الشهداء مثل الشهيد ساطع النعماني، والشهيد المنسي، وقصة من سيناء، وقرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن يتم إدراج الكتابين بمناهج المعاهد الأزهرية للمرحلة الابتدائية.



