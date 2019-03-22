ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إبراهيم: كل التقدير لوزارة الاتصالات لوضع موقع شمس أسوان ضمن المواقع الحكومية

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:18 ص
محافظ أسوان يشكر
محافظ أسوان يشكر وزير الإتصالات
شاذلى عبد الفتاح
وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الإستجابة السريعة بوضع موقع شمس أسوان الإلكتروني الإخباري ضمن المواقع الحكومية من أجل زيادة فرص إطلاع المواطنين وظهوره على محرك البحث جوجل ليصبح بعنوان www.aswansun.gov.eg وذلك بعد إطلاق الموقع فى ثوبه الجديد بكل لغات العالم وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومجموعة كنانة أون لاين ليكون هو المتحدث الرسمى بأسم المحافظة وبالتوازى صفحة جريدة شمس أسوان الإلكترونية على الفيس بوك وهما يصدران من خلال إدارة الإعلام بالمحافظة .

ويأتى ذلك فى ظل سعى محافظة أسوان لاستثمار ثورة الاتصالات لتوضيح الحقائق وتوفير المعلومات للرأي العام .

وقد أكد اللواء أحمد إبراهيم على أن ذلك يأتى ضمن مكتسبات زيارة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأسوان فى فبراير الماضى والتى شهدت إطلاق الموقع و توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الوزارة و المحافظة بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للعمل على تعزيز الخدمات بتوفير خدمات التشخيص والعلاج عن بعد ، بجانب تمكين المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا مع دعم وتنمية قدرات ومهارات الشباب وأيضًا إتاحة المناطق الاثرية والسياحية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى ميكنة ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها ، فضلًا عن تفعيل الحلول التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بهدف تنمية قدرات هذه القائمين بها .

لافتًا إلى أن الموقع تم تطوير يشمل الأخبار اليومية لأنشطة المحافظة مع تحرير تقارير وتحقيقات تبرز المقومات السياحية والثقافية والتراثية و الاستثمارية لأسوان ، علاوة على نافذة المواطن للتواصل مع المواطنين والتفاعل مع الشكاوى والرد عليها مع الرد على الإشاعات بشكل سريع ، وهناك قسم باسم أسوان TVوأسوان فى عيون الصحافة ، كما تم وضع نافذة باسم أسوان أفريكانو وأخرى بأسم عاصمة الشباب الإفريقى لتحقيق مزيد من التواصل والتقارب مع بين الشباب المصرى و الأفريقي.

ترشيحاتنا

أحلام في أول ظهور لها بحفل في السعودية على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.. صور وفيديو

وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين في الموازنة الجديدة.. فيديو

خناقة على الهواء بين محامي شيرين عبد الوهاب وسمير صبري.. فيديو

عدلي القيعي: لا يوجد أي مسئول انحاز للنادى الأهلي عبر التاريخ.. فيديو

تعرف على قيمة مستحقات أصحاب المعاشات.. فيديو

المطربة بوسي تنهار من البكاء بسبب أغنية ست الحبايب

رامي شحاتة بطل مصري أنقذ 51 إيطاليا يروي قصة الحادث.. شاهد

نجم الإسماعيلي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي.. فيديو

2 مليون بريطاني يوقعون على عريضة تطالب الحكومة بإلغاء البريكست

9 قرارات نارية لـ مجلس إدارة النادي الأهلي.. تعرف عليها

حريق في محيط المركز الإسلامي وسط مدينة نيويورك.. فيديو

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

زكريا ناصف: عامر عامر من أفضل حراس المرمى بالدوري وحظه سيئ.. فيديو
رئيس نادي دمنهور: فوجئت بالمراهنة على مباراة الفريق أمام طنطا على موقع متخصص.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو
نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو
فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟