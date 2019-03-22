إبراهيم: كل التقدير لوزارة الاتصالات لوضع موقع شمس أسوان ضمن المواقع الحكومية

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الإستجابة السريعة بوضع موقع شمس أسوان الإلكتروني الإخباري ضمن المواقع الحكومية من أجل زيادة فرص إطلاع المواطنين وظهوره على محرك البحث جوجل ليصبح بعنوان www.aswansun.gov.eg وذلك بعد إطلاق الموقع فى ثوبه الجديد بكل لغات العالم وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومجموعة كنانة أون لاين ليكون هو المتحدث الرسمى بأسم المحافظة وبالتوازى صفحة جريدة شمس أسوان الإلكترونية على الفيس بوك وهما يصدران من خلال إدارة الإعلام بالمحافظة .



ويأتى ذلك فى ظل سعى محافظة أسوان لاستثمار ثورة الاتصالات لتوضيح الحقائق وتوفير المعلومات للرأي العام .



وقد أكد اللواء أحمد إبراهيم على أن ذلك يأتى ضمن مكتسبات زيارة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأسوان فى فبراير الماضى والتى شهدت إطلاق الموقع و توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الوزارة و المحافظة بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للعمل على تعزيز الخدمات بتوفير خدمات التشخيص والعلاج عن بعد ، بجانب تمكين المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا مع دعم وتنمية قدرات ومهارات الشباب وأيضًا إتاحة المناطق الاثرية والسياحية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى ميكنة ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها ، فضلًا عن تفعيل الحلول التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بهدف تنمية قدرات هذه القائمين بها .



لافتًا إلى أن الموقع تم تطوير يشمل الأخبار اليومية لأنشطة المحافظة مع تحرير تقارير وتحقيقات تبرز المقومات السياحية والثقافية والتراثية و الاستثمارية لأسوان ، علاوة على نافذة المواطن للتواصل مع المواطنين والتفاعل مع الشكاوى والرد عليها مع الرد على الإشاعات بشكل سريع ، وهناك قسم باسم أسوان TVوأسوان فى عيون الصحافة ، كما تم وضع نافذة باسم أسوان أفريكانو وأخرى بأسم عاصمة الشباب الإفريقى لتحقيق مزيد من التواصل والتقارب مع بين الشباب المصرى و الأفريقي.