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مرأة

تعرفي على حيلة ميجان ماركل لمحاربة التقدم في السن

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:01 ص
ميجان ماركل
ميجان ماركل
ريهام قدري
ينبهر الكثير بإطلالات ميجان ميركل دوقة مقاطعة ساسكس البريطانية، حيث أنها دائما بدون مكياج حيث انها تتمتع ببشرة نضرة وجذابة وجهها الأنظار منذ انضمامها الى العائلة الملكية.

وقد أشارت عدة تقارير إلى أن زوجة الأمير هاري تقوم بتدليك خاص للبشرة بشكل روتيني يتخلله تمارين الوجه، هذا التدليك يحرك عضلات الوجه بكاملها، ويقول خبراء تدليك الوجه أنه "يزيل التوتر والإجهاد من الأنسجة العضلية من خلال تليين ألياف العضلات وتقويتها".

فهذا التدليك الذي يشمل الفم من الداخل والخارج يعمل على صرف الانتفاخ واحتباس السوائل في الوجه مع زيادة الدورة الدموي ماّ يشجع على تدفق الدم والأكسجين بحرية لتجديد الجلد وأنسجة الوجه، وتشديد الجلد المترهل.

يذكر أن هذه التقنية الغريبة بدأت في أوروبا منذ سنوات عدّة، وكانت سر نضارة وجه العديد من النجوم.

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