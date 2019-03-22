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آيتن عامر: أختى وفاء ربتني وكنت بقولها يا ماما

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:50 ص
آيتن عامر وفاء
آيتن عامر وفاء عامر
حمزة شعيب
كشفت الفنانة آيتن عامر، عن علاقتها الكبيرة بشقيقتها الفنانة وفاء عامر، وقالت "كنت بقولها يا ماما، لأن هى اللى مربيانى"

وقال عامر، خلال حوارها مع الفنان شريف منير وابنته أسما، ببرنامج "أنا وبنتى" المذاع عبر قناة ON E، إن وفاء عامر أم متشددة جدا، وفى نفس الوقت تحمل قدرا كبيرا من الحنية، قائلة "أنا كنت بخاف من وفاء أكتر من ماما".

وأضافت أنها أخذت من وفاء عامر العصبية، لكن تحاول أن تسيطر على هذا الأمر حاليا، متابعه: "بتعاملنى كبنتها"، مشيره إلى أن والدتها تعيش معها فى منزلها، زوجها مرحب بهذا الأمر ورحب بالفكرة كثيرا.

وأشارت إلى أن الزوجة دائما تحمل قدرا من الافتراء، ولديها متطلبات كثيرة فوق العادة من الزوج، لكن الأهم أن يحتوى الزوج زوجته، أثناء عصبيتها، فيما قال عن الزوجات فى الوقت الحالى "فى موضه رهيبه للبنات دلوقتى انها مش بتطبخ، وبتفتخر بده".

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