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التحقيق في واقعة إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بمنفذ أرقين البري.. صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:01 ص
محاولة تهريب كمية
محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية
شاذلى عبد الفتاح
تباشر الأجهزة المعنية التحقيقات فى واقعة إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بمنفذ أرقين البرى جنوب مدينة أسوان .

وكان رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك قد تمكنوا من إلقاء محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم اشتبه محمود عابد في الراكب ب . ا . س سودانى الجنسية 35 سنة والذي ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعة الشخصية الخاصة به .

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من محمود رفعت وحسين عبد الإله وعلى عبد اللطيف مأمورى الجمرك لتفتيش الراكب ، وأمتعته الشخصيه فتبين وجود 950 علبة أوبتيدكس قطارة للعين و 900 علبة كاريمازول بكل منها 5 شرائط بكل منه 10 اقراص و 180 عبوة كريمات مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية .

وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 17لسنة 2019 ، وقد حرر المحضر محمود مختار يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك ، ورمضان محروس رئيس المنطقة الجنوبية والوسطى ، ومجدى السيد إبراهيم رئيس الإداره المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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