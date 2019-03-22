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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 22 مايو

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:07 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك موافقة الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 22 مايو المقبل بدلا من 29 مارس الجاري.

وأوضح توسك - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) مساء أمس /الخميس/ - أن إعطاء هذه المهلة مشروط بموافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه إذا تم رفض الاتفاق في مجلس العموم البريطاني فإن التمديد سيكون حتى يوم 12 أبريل، وستكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها تمديد طويل الأمد أو أن تغير بريطانيا موقفها من مغادرة الاتحاد.

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