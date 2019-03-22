ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل الكيكة بدون بيض

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:00 ص
طريقة عمل الكيكة
طريقة عمل الكيكة بدون بيض
ريهام قدري
يحتار الناس في فترة الصيام لإيجاد المأكولات الشهية الخالية من البياض والمنتجات الحيوانية. إلا أن طبق التحلية الأشهى خلال هذه الفترة «الكيكة الصيامي»

المكونات:

كوب ونصف من السميد الناعم أو الدقيق

نصف كوب من الطحين

كوب من السكر

ملعقتان صغيرتان من بودرة الخبز أي البايكنج باودر

ثلاث ملاعق صغيرة ونصف من الكركم أي العقدة الصفراء

كوب من المياه

نصف كوب من الزيت النباتي

حبات من الصنوبر للتزيين

طريقة العمل :-

قومي بنخل الطحين، السميد، البايكينج باودر والكركم في وعاء، ثم أضيفي السكر واخلطي المكونات الجافة. اسكبي المياه والزيت واخلطي جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة، وزيني الصفوف بالصنوبر النيء.

ضعي الصينية في الفرن المُحمّى على حرارة 180 درجة مئوية واخبزيها حتى تتخذ لونها الذهبي.

ترشيحاتنا

متحدث البرلمان: قرار الرئيس بسحب استشكال الحكومة على حكم علاوات المعاشات تاريخي

إيقاف تصاريح سير التوك توك.. ودراسة فتح تراخيص الأجرة لسيارات ڨان 7 ركاب

زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 21-3-2019

17 سنة سجن لـ 3 أشخاص عرضوا مباريات الدوري الإنجليزي على الإنترنت

ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ولادة طفل سوبر مان

هانى شاكر يعلق على قرار وقف شيرين عبد الوهاب وإحالتها للتحقيق.. فيديو

مشهد مرعب لحظة غرق عبارة العراق ومصرع 91 شخصا

نجم الإسماعيلي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي.. فيديو

9 قرارات نارية لـ مجلس إدارة النادي الأهلي.. تعرف عليها

لن تصدق.. كوب عصير برتقال يوميًا يقيك من هذا المرض

نساء نيوزيلندا يرتدين الحجاب تضامنا مع المسلمات بعد الحادث الإرهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو
نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو
فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي
برلماني: سأتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب حول المراهنات الممنوعة قانونا.. فيديو
حافظ: عدم انتظام مباريات دوري القسم الثاني أثر بشكل كبير على اللاعبين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟