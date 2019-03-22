طريقة عمل الكيكة بدون بيض

يحتار الناس في فترة الصيام لإيجاد المأكولات الشهية الخالية من البياض والمنتجات الحيوانية. إلا أن طبق التحلية الأشهى خلال هذه الفترة «الكيكة الصيامي»



المكونات:



كوب ونصف من السميد الناعم أو الدقيق



نصف كوب من الطحين



كوب من السكر



ملعقتان صغيرتان من بودرة الخبز أي البايكنج باودر



ثلاث ملاعق صغيرة ونصف من الكركم أي العقدة الصفراء



كوب من المياه



نصف كوب من الزيت النباتي



حبات من الصنوبر للتزيين



طريقة العمل :-



قومي بنخل الطحين، السميد، البايكينج باودر والكركم في وعاء، ثم أضيفي السكر واخلطي المكونات الجافة. اسكبي المياه والزيت واخلطي جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة، وزيني الصفوف بالصنوبر النيء.



ضعي الصينية في الفرن المُحمّى على حرارة 180 درجة مئوية واخبزيها حتى تتخذ لونها الذهبي.