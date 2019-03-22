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رياضة

نهاد حجاج: مجلس النواب عليه التدخل لتجريم المراهنات الرياضية بشكل قاطع.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:49 ص
نهاد حجاج
نهاد حجاج
عمرو ابوبكر
أكد المحامي نهاد حجاج، ضرورة إعادة النظر في قانون الرياضة، المادة الخاصة بـ المراهنات الرياضية، واللائحة المالية التي لم تجرم بشكل قاطع المراهنات الرياضية، خاصة في مجال سبق الخيول.

وأضاف حجاج خلال لقائه مع الإعلامي زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «القانون لا ينص على تجريم المراهنات الرياضية بشكل غير مباشر»، متابعًا: «هذا الشكل من التجريم منصوص عليه في اللائحة المالية، وهي أقل من القانون، وتحتاج إلى توضيح».

وأردف حجاج قائلًا: «يجب إعادة النظر في إتاحة المراهنات الرياضية في سبق الخيول، من جانب مجلس الشعب واتحاد الكرة بالتنسيق مع الشؤون القانونية بالأندية، خاصة المدرجة في دوري الدرجة الثانية التي تعاني سوء الحالة المادية».

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