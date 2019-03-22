2 مليون بريطاني يوقعون على عريضة تطالب الحكومة بإلغاء البريكست

وقع أكثر من 2 مليون بريطاني عريضة تطالب الحكومة البريطانية بإلغاء البريكست وإبطال العمل بالمادة 50 من الدستور الإنجليزي.



وأوضحت صحيفة "ذا اندبنتدنت" البريطانية، أن عريضة جديدة تطالب بإلغاء البريكست، تلقى انتشارا واسعا في البلاد، ووقع عليها حتى الآن حوالي 2 مليون بريطاني.



وبينت الصحيفة أن هذه العريضة حققت انتشارا غير مسبوق منذ إنشاء الحكومة البريطانية موقع خاص بالعرائض، مشيرة إلى أن الخدمة على الموقع سقطت لمرات عديدة بسبب العدد الهائل من الأشخاص الذي يقبلون على توقيع هذه العريضة والمستائين من خطط تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.