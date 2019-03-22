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محافظات

اليوم.. نادي كفرالشيخ الرياضي يكرم الأمهات المثاليات

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:31 ص
نادي كفر الشيخ
نادي كفر الشيخ
محمود زيدان
تنظم لجنة المرأة بنادي كفرالشيخ الرياضي، اليوم، الجمعة، حفلًا كبيرًا لتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي تقديرًا لقصص كفاحهن المشرفة وعطائهن العظيم وحُسن تربية أبنائهن وسط ظروف الحياة الصعبة والقاسية.

يحضر الاحتفال أشرف أبو حليمة، رئيس النادي، وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من القيادات التنفيذية، حيث يتضمن فقرات فنية وغنائية ومنح شهادات تقدير و توزيع هدايا عينية للفائزات في مسابقة الأم المثالية بالنادي.

وأكدت الدكتورة رجاء راغب، عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس لجنة المرأة، أن اللجنة حريصة على الاحتفاء والاحتفال بكافة المناسبات الخاصة بالمرأة خاصة عيد الأم، في إطار تفعيل أنشطة اللجنة، مشيرة إلى قيمة الأم ومكانتها في المجتمع وأن الاحتفال بعيدها جزء بسيط من رد الجميل لها.

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