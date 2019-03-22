نهاد حجاج: يجب تعديل قانون الرياضة سريعا لضمان نزاهة المباريات

أكد المحامي نهاد حجاج، ضرورة تدخل اتحاد الكرة لتعديل قانون الرياضة سريعا، الذي يحظر المراهنات الرياضية بشتى أشكالها، لضمان نزاهة المباريات.



وأضاف حجاج خلال لقائه مع الإعلامي زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «القانون لا ينص على تجريم المراهنات الرياضية بشكل غير مباشر»، متابعًا: «هذا الشكل من التجريم منصوص عليه في اللائحة المالية، وهي أقل من القانون، وتحتاج إلى توضيح».



وأردف حجاج قائلًا: «يجب إعادة النظر في إتاحة المراهنات الرياضية في سباق الخيول، من جانب مجلس النواب واتحاد الكرة بالتنسيق مع الشؤون القانونية بالأندية، خاصة المدرجة في دوري الدرجة الثانية التي تعاني سوء الحالة المادية».

