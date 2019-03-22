طارق شوقي: تعاقدنا على 11 ألف شاشة للفصول المدرسية.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الكتاب الورقي سيختفي قريبا ولذلك تم إصدار كتب ورقية وكذلك نسخ ديجيتال، موضحا أن الأهالي هم سبب الخوف من النظام الجديد للتعليم.



وأشار وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع التابلت على الطلاب وحاليًا يتم توزيع الشرائح المشغلة له وقيمتها ٥ جنيهات، مؤكدا ان الطلاب الذين لم يحصلوا على شريحة التابلت سيتم تسليمهم كود مكون من 9 أرقام لفتح الامتحان، متابعًا: "كود فتح الامتحان على التابلت خاص بكل طالب ومن الممكن استخدامه من أي مكان".



وأشار طارق شوقى، إلى أنه تم التعاقد على 11 ألف شاشة للفصول الدراسية وتم تسليم 8 آلاف شاشة حاليًا، مشددًا على ضرورة مواجهة الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل، لأن مشاركة أي شائعة يتم ترديدها على مواقع التواصل جريمة ولابد من التأكد من صحة ما نشاركه.