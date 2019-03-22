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الإعلامية ليلى شندول تقدم عروض أزياء IFA في نسخته الخامسة

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:11 ص
ليلى شندول تقدم عروض
ليلى شندول تقدم عروض أزياء IFA فى نسخته الخامسة
آية التيجي
تقدم الإعلامية التونسية ليلى شندول يوم الأحد القادم عروض "international fashion awards " فى نسخته الخامسة .

ويشارك فيه مجموعة من أكبر مصممي الأزياء في مصر والدول العربية منهم : مصممة الازياء نجوى زهران ومحمد نور من مصر ، ومن المغرب المصممة سهام المرابط وسليمة البسوني، ومن الجزائر المصممة امال بلمختار والمصممة حفصة ومن تونس سونيه بن خليل ومن جمهورية مالاوي المصممة العالمية لي لي ألفونسو، إلى جانب مشاركة خاصة من اخصائية التغذية العلاجية والتجميل دكتورة نورا مقشط.

جدير بالذكر أن الإعلامية ليلى شندول قدمت الكثير من البرامج الناجحة مثل سيداتي آنساتى والنص الحلو، وتعكف حاليًا على تصوير دورها فى المسلسل العربي جنون الشهرة .مع النجوم طلعت زكريا وجيني اسبر وخالد القيش ومحمد نجاتي وهو من إنتاج محمد أمين وتأليف السوري هاني السعدني وإخراج كارو ارارد.

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