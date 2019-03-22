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فن

فيديو.. طارق الشيخ يطرح أغنية "حظي خاني"

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:18 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل إسم "حظي خاني" وهي من الحانه، وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابر ومن اخراج محمد حجازى .

وتقول كلمات الأغنية "أنا حظى خانى مع الأسف وإتخلى عنى، حظى خانى وعاشرت ناس كل شغلتها الأذى كان لازم أبعد عنهم وأنفد بجلدى، ومكنش أبدا زيهم ولاحاجة من دى وطلعتى منهم فى النهاية بمعجزات ".

يذكر أن آخر أعمال المطرب طارق الشيخ أغنية "صاحبك الصالح" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد عبد المنعم حسن، وتوزيع أحمد طارق يحيى وتحدث فيها عن الصاحب الصالح، ولم تكن الأغنية الأولى الذى ناقش فيها الشيخ هذه القضية المهمة حيث سبق أن طرح أغنية ضد المخدرات فى أغنية "الكيف" مع فرقة كايروكى وحققت نجاحا كبيرا.


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