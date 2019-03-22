المطربة بوسي تنهار من البكاء بسبب أغنية ست الحبايب

أكدت المطربة بوسى، ، أن عيد الأم يكون أجمل يوم بالنسبة لها لأن ابنها يحتفل بها، وفى نفس الوقت أسوأ يوم لفقدانها والدتها.



وتمنت "بوسى" خلال لقائها فى برنامج "معكم"، أن تكون أمها على قيد الحياة حتى ترى نجاحها، الذي بدأ مع أغنية "آه يا دنيا" وكيف وأنها وصلت لهدفها بعد تعب سنوات طويلة.



وغنت بوسى "ست الحبايب"، إلا أنها لم تتمالك دموعها وبكت حنينًا لذكرى والدتها الراحلة.