أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم.. تعاقدنا على 11 ألف شاشة للفصول الدراسية.. ومستوى الطلاب في مصر أضعف من نظرائهم في إندونيسيا واليابان.. محظوظون بوجود القيادة السياسية الحالية.. فيديو

وزير التربية والتعليم: تعاقدنا على 11 ألف شاشة للفصول المدرسية..فيديو



أشار طارق شوقى، إلى أنه تم التعاقد على 11 ألف شاشة للفصول المدرسية وتم تسليم 8 آلاف شاشة حاليًا، مشددًا على ضرورة مواجهة الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل، لأن مشاركة أي شائعة يتم ترديدها على مواقع التواصل جريمة ولابد من التأكد من صحة ما نشاركه.



شوقي: مستوى الطلاب في مصر أضعف من نظرائهم في إندونيسيا واليابان



وأوضح وزير التعليم، ان مستوانا في التعليم ضعيف جدا وكان لابد من وضع خطة للتطوير، مضيفا: "مستوى الطلاب فى مصر أضعف من نظرائهم فى إندونسيا واليابان".



طارق شوقي: تغير شكل الأسئلة السبب في صدمة الطلاب



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تغيير شكل الأسئلة وهو ما عرض الطلاب لصدمة خلال اختبار يناير الماضي.



وزير التعليم: خريجو الثانوية العامة غير قادرين على التعلم بالجامعة

وأضاف وزير التعليم، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، اليوم، أن خريجي الثانوية العامة غير قادرين على التعلم بالجامعة.



طارق شوقى: مايحدث فى منظومة التعليم ملحمة مصرية ضخمة.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن مايحدث فى منظومة التعليم الجديدة، ملحمة مصرية ضخمة جدًا.



وزير التعليم لأولياء الأمور: لو بنحب مصر لازم نعلم أولادنا تعليم حقيقي



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إن هناك البعض من أولياء الامور يريد أن يصبح أبنائؤه نسخة منه وأقول لهم "ده خطأ" لأنهم عاشوا في زمن مختلف.



وأكد شوقي" لو بنحب مصر لازم نعلم أولادنا تعليم حقيقي".



وزير التربية والتعليم: محظوظون بوجود القيادة السياسية الحالية ..فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إن نجاح تطبيق منظومة التعليم الجديدة "التابلت" يرجع للقيادة السياسية الحالية التي تختلف عن سابقيها، متابعًا: "القيادة السياسية دي مش لمجاملة حد، إيمان القيادة والمصابرة على تنفيذ الهدف لولاها لم يكن يتم تنفيذ المنظومة الجديدة".

