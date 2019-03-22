سيدة تجبر حماتها على الاستحمام قبل الاقتراب من حفيدها لهذا السبب

قررت امرأة فرض شرط غريب على حماتها بعد ولادة ابنها لحمايته من الملوثات الخارجية، فقد اتفقت السيدة مع زوجها على أن تُجبر حماتها على الاستحمام وتغيير ملابسها في كل مرة أرادت الاقتراب من حفيدها.



وسبب إقدام الزوجة على ذلك هو لحماية ابنها من إدمان جدته على التدخين وفقا لصحيفة مرور البريطانية



وتقول الأم "بعد إجراء بحث عن التدخين السلبي ، أشعر بقلق بالغ حيال حملها الرضيع بعد أن يكون لديها سيجارة.

"لقد قررت أنا وزوجي أنها بعد أن تدخن ، يجب عليها الاستحمام وتغيير ملابسها قبل أن تتمكن من التقاط الطفل، وتضيف أنها لا تريد "نبذ" قريبها بقرارها ، لكنها لا تزال ترغب في تعيين هذه الحدود تقديم النصح له.



والجدير بالذكر أن قرار الأم والأب من شأنه إما أن يدفع الجدة إلى الإقلاع عن التدخين أو الابتعاد عن ابنهما المنتظر.

