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أخبار العالم

استقالة رئيس وزراء هاييتي بعد اقتراع بحجب الثقة عنه

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:45 ص
رئيس وزراء هاييتي
رئيس وزراء هاييتي
وكالات
قدم رئيس الوزراء في هاييتي جان هنري سيان استقالته بعد اقتراع بحجب الثقة عنه أجراه برلمان البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إتش بي إن" الخميس إن سيان أعلن في خطاب إلى الرئيس جوفينيل مويس استقالته من منصبه كرئيس للوزراء.

وأعلن مويس ، وفقًا لجريدة البيان ، تعيين وزير الثقافة جين ميشيل لابين رئيس وزراء مؤقت على حين تشكيل حكومة جديدة.

يتولى سيان رئاسة الوزراء منذ أيلول/ سبتمبر 2018.

وتولى سيان منصبه في سبتمبر 2018. وفي فبراير، واجهت حكومته احتجاجات ضخمة واتهمتها بالفساد ودعت مويس إلى الاستقالة، وأدى العنف بحياة العشرات.

وهاييتي هي أفقر بلد في الأمريكتين، حيث يعيش 59 في المئة من السكان البالغ عددهم 10.4 مليون نسمة تحت خط الفقر الوطني بـ 2.41 دولار في اليوم، بحسب البنك الدولي.

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