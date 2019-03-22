حازم إمام: لم أتقبل توجيهات أمي بغسيل يدي ووجهي وأسناني عندما كنت صغيرا

قال الكابتن حازم إمام، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق؛ إن هناك الكثير من الأشياء لم يكن يقبلها وهو صغير بسبب التوجيهات التي كانت تليها عليه والدته.



وأضاف "إمام"، خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج "ماما دوت أم"، المذاع على فضائية "cbc"، :"ماما كانت بتقولي أول ما أدخل البيت، اغسل ايدك ووشك وسنانك، فكنت بزهق، ولما كبرت بقيت أقول لبناتي نفس الموضوع"؛ مشيرا إلى أن الأب والأم مرجعية في الكثير من الأشياء.



وأوضح "إمام" أن الشخص لا يشعر بإحساس الإب إلا بعد الإنجاب، وردد: "لما الواحد يخلف ويشوف بنت صغيرة، الواحد يختلف 180 درجة بعد الخلفة".