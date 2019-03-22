17 سنة سجن لـ 3 أشخاص عرضوا مباريات الدوري الإنجليزي على الإنترنت

قضت محكمة بريطانية بالسجن 17 عاما ضد 3 أشخاص يديرون مواقع قامت بعرض مباريات كرة قدم في الدوري الإنجليزي بشكل غير قانوني.



وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الدوري الإنجليزي لكرة القدم حصل على إدانة قاسية لأصحاب مواقع البث على الانترنت بشكل قانوني لمباريات كرة القدم.



وبينت الصحيفة أن مديري مواقع بث مختلفة غير قانونية في بريطانية أدينوا بسجن مشدد إجمالي لمدة 17 عاما، وهي واحدة من أقسى العقوبات في تاريخ الجرائم المرتبطة بقرصنة محتوى ونشره على الانترنت.



وأشارت الصحيفة أن على رأس المدانين، سيفين كينج، مدير لنظام تهرب، أدين بالسجن لمدة 7 أعوام و4 شهور، بينما أدينا بول رولستون بالسجن لمدة 6 أعوام و4 شهور، وأخيرا دانيل مالون، بالسجن لمدة 3 سنوات و3 شهور، بعد قضية شائكة استمرت لمدة 4 أسابيع.

