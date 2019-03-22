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علا رشدي: أمي تصدت لمحاولات التنمر بي في الطفولة

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:04 ص
علا رشدي
علا رشدي
عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة علا رشدي، تعرضها للتنمر وهي صغيرة في المدرسة، أثناء فترة تتعلمها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت "رشدي "، خلال حوارها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج "ماما دوت أم"، المذاع على فضائية "cbc"، أن والدتها دائما كانت تدافع عنها، مرددة: "أمي كانت تنط من فوق سور المدرسة، وتضرب البنت اللي ضربتني".

وأوضحت أن نفس الشيء تكرر معها عندما بدأت تدرس في مصر، وكانت أمها تتصدى لكل محاولات التنمر التي تتعرض لها.

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